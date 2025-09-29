El Principado convocará en octubre una nueva línea de ayudas al alquiler por valor de 14,7 millones

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes un gasto de 14.722.367 euros para financiar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos tiene previsto convocar esta nueva línea en octubre y comenzar a resolver expedientes a principios de 2026.

La nueva convocatoria de ayudas al alquiler es la segunda correspondiente al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y se suma a la que se abrió en 2023 con un presupuesto de 16.145.124 euros.

De aquella primera convocatoria se han publicado hasta ahora ocho resoluciones y se han tramitado 5.182 solicitudes, de las cuales 3.222 han resultado favorables, 1.490 han sido denegadas y 470 desistidas. En suma, el importe abonado asciende a 13.678.752 euros y la ayuda media se sitúa en 4.245 euros por beneficiario.

Antes de que finalice este año, el Principado publicará una nueva resolución que agotará los 2.466.372 euros disponibles de la primera convocatoria. La Dirección General de Vivienda estima que el número de personas beneficiarias ronde las 4.000.

Con estas dos convocatorias, el Gobierno de Asturias habrá destinado 31 millones a ayudas a la vivienda en un período de cuatro años, según ha explicado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.