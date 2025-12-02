El Principado convocará a partir de 2026 unos premios anuales para el sector turístico

Gimena Llamedo, a la izquierda - TURISMO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha anunciado este martes que a partir de 2026 la Administración asturiana convocará unos galardones anuales destinados al sector turístico.

El objetivo, ha dicho, es "reconocer todo el talento y esfuerzo colectivo que tiene ese sector y que es motor económico de Asturias". Llamedo se ha pronunciado en estos términos en la gala que se ha celebrado en Gijón con motivo del 40 aniversario de la marca 'Asturias Paraíso Natural'.

Ha recordado a las personas que tuvieron "el valor" de pensar que el turismo podría ser también una "puerta de futuro" para Asturias. Llamedo ha señalado que esa marca "forma parte de nuestra identidad colectiva" y que es "un símbolo que emociona aquí, pero que también lejos".

"Ya sea en una mochila en México, ya sea en una foto en Bruselas, ya sea en una pegatina en Buenos Aires, o en los autobuses vinilados de llaneza que recorrieron el mundo. Un símbolo que hace que nos reconozcamos incluso a miles de kilómetros", ha asegurado.

La vicepresidenta ha destacado que "Asturias se ha convertido en un destino admirado, respetado y querido" y que "ha crecido con la cabeza, sí, pero que también ha crecido con el corazón". "Y eso ha sido posible gracias a todos vosotros y vosotras", ha insistido.

Llamedo ha agradecido a "quienes abristeis una casa rural cuando nadie hablaba de turismo rural" y a "quienes levantasteis un hotel, un chigre, un camping o una empresa de turismo rural". "La economía, la cultura, la sidrera, los senderos, las fiestas y el patrimonio industrial en razones para visitarnos y en razones para volver, porque es cierto que quien prueba Asturias vuelve", ha afirmado.

GALARDONES

En la gala de los 40 año de Asturias Paraíso Natural, celebrada en Laboral, se han entregado unos galardones y se han reconocido al expresidente del Principado Pedro de Silva quien, junto a PEdor Piñera y Tomás Flórez, impulsaron la marca en su día.

El premio empresarial ha sido para Crivencar-Tierra Astur; el del ámbito asociativo para Otea; el reconocimiento en creación de recursos turísticos, para el Desdenso del Sella y la Escuela Asturiana de Piragüismo; y el de imagen y comunicación, para el fotógrafo Juan Arrojo.