El Principado culmina las inversiones para mejorar el saneamiento y la depuración de Mestas de Con

Visita de dirigentes autonómicos a Mestas de Con - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias está a punto de finalizar las obras de mejora del saneamiento y la depuración de aguas residuales de Mestas de Con, en el concejo de Cangas de Onís, con una inversión de 1.952.157 euros.

Según ha informado el Gobierno a través de una nota de prensa, la actuación beneficia a cerca de 220 personas y permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales y reducir el riesgo de vertidos a los ríos Güeña y Tabardín.

Los trabajos han incluido la instalación de dos colectores, con una longitud total de 1.330 metros, que recogen las aguas residuales de Mestas de Con y las conducen hasta las instalaciones de depuración. También se ha construido una estación de bombeo para facilitar su traslado y un aliviadero que permite evacuar el exceso de agua cuando es necesario.

La actuación se completa con una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), equipada con un sistema de biodiscos que permite eliminar la contaminación presente en el agua. El proceso incluye la retirada de residuos sólidos y distintas fases de tratamiento para que el agua pueda regresar al medio natural en las condiciones adecuadas.

El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración entre la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y el Ayuntamiento de Cangas de Onís. El acuerdo ha permitido coordinar la ejecución de las obras y la puesta a disposición de los terrenos por parte del Ayuntamiento, así como la construcción de los colectores de la margen izquierda del río Güeña y del colector principal por la margen derecha.

Las infraestructuras de saneamiento y depuración son competencia de los ayuntamientos, pero su ejecución, especialmente en los núcleos rurales, requiere en muchos casos inversiones importantes y soluciones técnicas complejas. Por eso, el Gobierno de Asturias mantiene una línea de colaboración con las entidades locales para ayudarles a desarrollar estas actuaciones y avanzar en la mejora de los servicios básicos. Esta cooperación permite que los municipios puedan abordar inversiones necesarias para garantizar una adecuada gestión de las aguas residuales y proteger el entorno natural.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, han visitado este viernes las obras junto con la directora general del Agua, Vanesa Mateo, y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González.