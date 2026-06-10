El Principado dedicará ocho millones del Fondo de Transición Justa al proyecto audiovisual de La Fávrica

Adrián Barbón, en el centro, durante la presentación de La Fávrica - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias impulsa la industria audiovisual con una estrategia que incluye varios mecanismos de financiación y la puesta en marcha de una escuela de cine que facilitará la formación de profesionales. El proyecto La Fávrica, presentado este miércoles en Oviedo en un acto en el que ha estado presente el presidente de Asturias, Adrián Barbón, aspira a convertir la comunidad en polo de referencia para el sector cinematográfico en España. El Ejecutivo regional dedicará ocho millones del Fondo de Transición Justa a la iniciativa.

La Fávrica persigue atraer el rodaje de producciones, facilitar la instalación de empresas audiovisuales y el desarrollo de talento, con el propósito de reforzar la competitividad del Principado en este campo, dentro de un contexto global.

"No solo queremos que se ruede en Asturias, aspiramos a que la presencia y actividad de productoras en nuestra comunidad sea un hecho cotidiano. De un lugar de cine queremos pasar a ser un lugar para hacer mucho más cine. Ese es el fin del proyecto diseñado por las consejerías de Ciencia y Cultura junto con la Agencia Sekuens", ha precisado Barbón.

Inicialmente, el Principado dedicará ocho millones del Fondo de Transición Justa (FTJ) a fortalecer la industria audiovisual. Parte de esos fondos se destinarán a la creación de una escuela de cine que permita contar con una masa crítica de profesionales vinculados al sector.

Además, se reforzarán los mecanismos de apoyo a la inversión con un nuevo instrumento específico, denominado Asturias Media Capital, orientado a empresas audiovisuales, que combina la financiación con la posibilidad de entrada en el capital y que aspira a movilizar más de tres millones al año.

De forma complementaria, este año se activarán nuevas herramientas de financiación, con una dotación de 10 millones, a las que también podrá acogerse la industria audiovisual.

"He citado cantidades concretas, todas para favorecer la colaboración público-privada. Entiéndalas como lo que son: un punto de partida", ha señalado el presidente, quien ha valorado las condiciones "ideales" de Asturias para acoger rodajes, así como "el talento, la experiencia y la capacidad del sector".

Las principales líneas de esta nueva estrategia enmarcada en el programa La Fávrica se han dado a conocer en una jornada en la que han participado representantes del sector cinematográfico a nivel regional y nacional, entre otros, directores, guionistas, inversores y responsables de formación.

La presentación del proyecto ha tenido lugar en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y ha servido para analizar los retos y oportunidades de una industria en transformación, marcada por los cambios en los modelos de producción, la irrupción de las nuevas tecnologías y el auge de las plataformas digitales.