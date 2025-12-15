El Principado demolerá el edificio de 'los hongos' del viejo HUCA

Archivo - Entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez se ha referido este lunes en sede parlamentaria al "veredicto" de los informes encargados con respecto al edificio conocido como 'los hongos', donde se detectaron daños que obligaron a paralizar el derribo del resto de instalaciones del viejo HUCA y ha asegurado que el mismo "es bastante concluyente" y conlleva la demolición de dicho edificio.

"La decisión que va a tomar este gobierno es proceder al derribo de los hongos también, sea a través de un modificado de una nueva licitación, en cualquier caso será necesario hacer un proyecto de derribo para los hongos y ya estamos trabajando en el mismo", dijo el consejero.

En su comparecencia para dar cuenta de los presupuestos de 2026 y a preguntas del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, sobre las obras de demolición del viejo HUCA, el consejero ha incidido en que para la reactivación de los trabajos es imprescindible el desalojo del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

En este sentido ha manifestado que esperan que cuanto antes el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos abandone ese emplazamiento, se traslade al nuevo emplazamiento en el Parque Tecnológico de Llanera donde compraron una nave para ello y por tanto poder "reiniciar cuanto antes los trabajos".

"Vuelvo a repetir, lo fundamental es que no se pueden reiniciar los trabajos hasta que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos no abandone el emplazamiento actual", dijo Peláez.