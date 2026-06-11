El Principado destaca la estación intermodal de Talleres Alegría como clave para impulsar el transporte de mercancías

Visita de Borja Sánchez a Talleres Alegría - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha visitado este jueves las instalaciones de Talleres Alegría en Mieres, donde la compañía ha finalizado el proyecto de su nueva estación intermodal, una infraestructura ya preparada para operar y destinada a facilitar el trasvase de mercancías entre la carretera y el ferrocarril.

Durante la visita, Sánchez ha subrayado que la nueva terminal representa "una pieza clave" para el futuro del tráfico de mercancías en Asturias y para el desarrollo del sector logístico, una actividad que el Principado considera estratégica.

"Queremos potenciar la logística en Asturias y, para avanzar hacia una futura autopista de mercancías, necesitamos espacios en los que se puedan cargar, descargar y almacenar mercancías con conexión ferroviaria", ha señalado.

La estación intermodal dispone de una playa de vías de 280 metros de longitud, con un total de ocho vías entre el interior de la nave y el exterior. La infraestructura permitirá la llegada de mercancías por ferrocarril, su carga y descarga, almacenamiento y posterior distribución, según ha informado el Gobierno asturiano.

El proyecto, cofinanciado con fondos europeos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha supuesto una inversión inicial de 7,5 millones , a la que se suman otras actuaciones de mejora y la adquisición de instalaciones. En conjunto, la compañía estima una inversión mínima de 20 millones en el complejo industrial de Mieres.

Sánchez ha destacado que se trata de "unas instalaciones fantásticas" y de la primera estación intermodal de estas características en Asturias, con capacidad para prestar servicio a cualquier operador interesado. "Tener una infraestructura de este tipo en las cuencas es muy importante. Las estaciones intermodales en tierra son necesarias para ordenar y hacer crecer el flujo de mercancías", ha añadido.

La actuación desarrollada por Talleres Alegría ha incluido la construcción de la playa de vías y los accesos ferroviarios, así como la adecuación de la explanada, las vías, los accesos a las naves y la fachada con portones. La empresa continúa, además, con trabajos de mejora en el conjunto de las instalaciones, entre ellos la reparación, sustitución y desmontaje de cubiertas.

El consejero ha remarcado que la terminal de Mieres encaja con el interés del Gobierno de Asturias por fortalecer el sector logístico y aprovechar el potencial ferroviario de la comunidad. "Esta infraestructura es una pieza clave para ese flujo de mercancías que queremos impulsar y para consolidar a Asturias como un territorio competitivo en transporte, industria y logística", ha concluido.