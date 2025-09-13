El Principado destaca el impacto de las políticas de empleo impulsadas por el SEPEPA en los municipios de menor tamaño

De izquierda a dereche, Borja Sánchez, consejero de Ciencia; José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio; y Begoña López, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha puesto en valor las políticas de empleo impulsadas desde el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), en colaboración con los ayuntamientos, especialmente en los municipios de menor tamaño. Durante su visita a la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio, acompañado por el alcalde José Ramón Ardines y la directora del Sepepa, Begoña López, Sánchez ha subrayado el "firme compromiso del Sepepa con la inclusión sociolaboral".

Así, Borja Sánchez ha destacado como ejemplo el Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (PIOME), una iniciativa que ofrece formación breve y de alto impacto, dirigida tanto a personas desempleadas como a quienes tienen empleos precarios o están en riesgo de perderlos por baja cualificación.

Ha explicado el titular de Empleo que este programa cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros hasta 2026 y beneficiará a más de 15.000 personas en todo el territorio asturiano. Solo en la comarca del Nalón, más de 1.380 personas desempleadas participan ya en acciones de orientación laboral en colaboración con diversas entidades.

Borja Sánchez ha anunciado que en los próximos meses se intensificará el trabajo para identificar qué programas pueden facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que aún figuran en las listas de desempleo.