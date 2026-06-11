El Principado destina 1,2 millones a la mejora del saneamiento y abastecimiento de agua en varias localidades de Teverga

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Asturviesca S.L. las obras de mejora de los sistemas de saneamiento y abastecimiento de las localidades de Berrueñu y Sobrevil.la, en Teverga, por un importe total de 1.249.602 euros.

La actuación, que beneficiará a cerca de un centenar de habitantes, afectará también a los núcleos de Monteciel.lu y La Vega. Según ha informado el Principado en una nota de prensa, los trabajos tienen como objetivo prestar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía, asegurar una gestión más sostenible del ciclo integral del agua y reforzar la protección del medio ambiente de la zona.

En lo que respecta a la red de saneamiento, el proyecto contempla la creación de una nueva infraestructura en Sobrevil.la que enlazará con la de San Martín a través de un colector general, integrando a su vez los sistemas de Monteciel.lu y La Vega. Asimismo, se prevé la construcción de un aliviadero en La Vega y la renovación de diversos tramos de la red en Berrueñu. Con estas intervenciones, el Ejecutivo autonómico quiere garantizar la correcta recogida y conducción de los vertidos hasta la red de Samartín para su posterior depuración antes de ser devueltos al río.

Por otra parte, las obras incluyen la instalación de nuevas conducciones de abastecimiento en Sobrevil.la y Berrueñu, las cuales se alimentarán desde los depósitos actuales. Estas redes, más modernas y eficientes, permitirán reducir las fugas de agua y prevenir futuras roturas, reforzando el suministro de agua potable para asegurar un servicio fiable. En total, las actuaciones prevén la ejecución de más de 4,5 kilómetros de colectores y la renovación de 121 metros adicionales de tuberías