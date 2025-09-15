El Principado destina 1,21 millones a un recurso tecnológico que agilizará trámites

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias implantará, con una inversión de 1,21 millones, una nueva herramienta tecnológica que permitirá monitorizar en tiempo real los trámites administrativos, detectar problemas antes de que ocurran y coordinar los procesos de forma más eficiente.

Todo ello conllevará un cambio de modelo en la gestión de la Administración autonómica, según ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Este sistema, conocido como gemelo digital de la tramitación, actuará como un termómetro permanente con capacidad para ofrecer una alerta temprana ante retrasos o bloqueos en los expedientes. De esta manera, se podrán acotar los tiempos de respuesta, anticiparse a posibles incidencias y mejorar la atención a la ciudadanía.

Además, este recurso servirá para coordinar los procesos automatizados y se integrará con otras iniciativas de transformación como MiPrincipado, la ventanilla digital única que el gobierno está desarrollando para que la ciudadanía se relacione con la Administración de forma más sencilla y ágil.

El proyecto aportará ventajas como trámites más rápidos gracias a la prevención de cuellos de botella y a la automatización de tareas repetitivas; menos errores al reducir la intervención manual en gestiones rutinarias; y uso más eficiente de los recursos, lo que se traducirá en una reducción de costes operativos y en que el personal público pueda dedicar más tiempo a tareas de mayor valor añadido.