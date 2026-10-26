El Principado destina 124.048 euros a proyectos de reducción y absorción de CO2 de 38 entidades - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concedido 124.048 euros en ayudas a 38 entidades para que puedan calcular su huella de carbono y desarrollar proyectos de absorción de CO2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para justificar las actuaciones ejecutadas.

Estas subvenciones están dirigidas a empresas y entidades inscritas en el Registro de Huella de Carbono, con el fin de que desarrollen proyectos orientados a la reducción, absorción y compensación de gases de efecto invernadero.

Según ha informado el Principado, la convocatoria ha sido de interés en sectores como el industrial, energético, tecnológico, minero, de gestión del agua, además del alimentario y de servicios.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este lunes la resolución de la convocatoria, cuyos detalles pueden consultarse digitalmente.