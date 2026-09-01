El Principado destina 200.000 euros a apoyar a ocho asociaciones profesionales del transporte

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OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha destinado 200.000 euros a apoyar la actividad de ocho asociaciones profesionales representativas de los sectores del transporte de viajeros y mercancías en Asturias, según recoge la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

Las ayudas están destinadas a sufragar parte de los gastos generales de funcionamiento ordinario de estas organizaciones, entre ellos el alquiler de sus sedes o el coste de las nóminas.

La convocatoria establece una dotación máxima de 128.000 euros para las asociaciones dedicadas al transporte de mercancías y de 36.000 euros para las de transporte de viajeros, entre las que se incluyen los colectivos que representan al sector del taxi.

La distribución de las ayudas se realiza en función de la tipología de las organizaciones beneficiarias.