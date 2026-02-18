El Principado destina 33 millones desde 2020 a la digitalización educativa

La consejera de Educación, Eva Ledo, junto a Laura Cuesta, profesora de Cibercomunicación y Emprendimiento, de la Universidad Camilo José Cela. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha destinado 33 millones de euros desde 2020 a la digitalización del sistema educativo, según ha informado este miércoles la consejera de Educación, Eva Ledo, durante la presentación en Madrid de un informe de la Asociación DigitalES. La responsable autonómica ha defendido que "invertir en la digitalización y en el fomento de las vocaciones STEM entre el alumnado es invertir en el futuro de Asturias".

Del total invertido, cerca de 25 millones se han destinado a la adquisición de material tecnológico desde el inicio de la pandemia, incluyendo pantallas interactivas, ordenadores portátiles con conexión a internet para préstamo al alumnado, así como equipos informáticos para el profesorado y los equipos directivos. La consejería ha invertido además ocho millones de euros en la capacitación digital del personal docente.

En este periodo, más de 10.000 docentes han obtenido certificaciones en distintos niveles de competencia digital tras participar en más de 700 acciones formativas. Para Ledo, la digitalización "no se limita a adquirir tecnología", sino que implica dotar al sistema de recursos técnicos, formar al profesorado y garantizar un uso seguro y crítico de las herramientas por parte del alumnado.

En relación con el impulso de las vocaciones STEM (acrónimo de los términos en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la consejera ha destacado las medidas desarrolladas para acercar el mundo científico al alumnado desde edades tempranas, más allá de los contenidos curriculares. Así lo ha señalado durante su participación en la mesa redonda 'Educación y orientación: ¿Estamos fomentando o frenando las vocaciones STEM desde el colegio?'.

Entre las iniciativas mencionadas, Ledo ha citado actividades con referentes científicos como la bióloga molecular asturiana María Berdasco, coordinadora de la Semana de la Ciencia de Luarca/??uarca, así como la colaboración con la Fundación Margarita Salas con motivo del Día de la Mujer y la Ciencia.

Asimismo, se ha referido a la feria anual organizada por la Consejería de Ciencia y a programas como Ideathon o Petit, desarrollados por Valnalón, y al programa Massteam, impulsado por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), que permiten al alumnado transformar ideas en proyectos concretos.

Durante su intervención, la consejera ha destacado algunos ejemplos de proyectos desarrollados por estudiantes, como mochilas que adaptan su forma en función del peso, contenedores inteligentes o prototipos de robótica capaces de detectar impulsos nerviosos.

La jornada ha contado también con la participación del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia una digitalización "responsable y equilibrada" del sistema educativo.