El Principado destina 3,3 millones a mejorar las carreteras AS-337 y AS-228

Obras en carreteras. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes un gasto de 3.329.147 euros para mejorar dos carreteras autonómicas, la AS-337 (Sotrondio-Figareo), en Mieres, y la AS-228 (Trubia-Puerto Ventana), en Santo Adriano.

En concreto, se destinarán 2.471.089 euros a la AS-337 para renovar el firme, reparar hundimientos y mejorar el drenaje, además de reforzar los sistemas de contención e instalar protecciones para motociclistas. La actuación incluirá también la renovación de la señalización y el balizamiento y medidas de seguridad en cuatro pasos de peatones.

Esta obra completa una primera fase de intervención en la vía, que supuso una inversión de 1,55 millones de euros en los concejos de San Martín del Rey Aurelio y Mieres.

Por otra parte, se invertirán 858.058 euros en la AS-228, donde se construirá una glorieta de tres brazos en la intersección con el acceso a Villanueva, en Santo Adriano. Los trabajos incluirán también la mejora de los accesos, el firme, el drenaje, las barreras de seguridad, la señalización y el balizamiento.