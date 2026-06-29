El Principado destina 4,4 millones a una nueva convocatoria del programa 'Joven Ocúpate' para 2026 y 2027

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OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha acordado destinar 4,4 millones a financiar una nueva convocatoria del programa Joven Ocúpate durante 2026 y 2027. Esta iniciativa, que corre a cargo del Servicio Público de Empleo (Sepepa), se dirige a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y combina formación con experiencias laborales durante nueve meses. El Sepepa impulsa este programa desde 2014 y en la edición actual financia doce proyectos en los que participan 133 personas.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, el objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes que no estudian, no trabajan ni siguen una formación para el empleo. El programa les permite adquirir habilidades básicas para incorporarse al mercado laboral, obtener certificados profesionales de nivel inicial y, cuando sea necesario, recibir apoyo para graduarse en la ESO.

La nueva convocatoria se articulará mediante subvenciones a entidades promotoras para poner en marcha proyectos en el ámbito territorial de la comunidad. La financiación se distribuirá entre entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, con 2,68 millones para las primeras y 1,76 millones para las segundas.