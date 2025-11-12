El Principado destina 862.950 euros a la creación de una red de saneamiento y depuración para la localidad de Lleiguarda

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invierte 862.950 euros en la creación de una red de saneamiento y depuración para la localidad de Lleiguarda, en el concejo de Belmonte de Miranda. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, visitó este miércoles las obras que se están desarrollando acompañado por el alcalde, Gilberto Alonso.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, se centran en estos momentos en la construcción del colector principal, del que ya se han ejecutado unos 300 metros.

SEgún explica el Gobierno central el proyecto completo incluye la creación de una red de saneamiento que recogerá las aguas residuales de las viviendas y de una depuradora para tratarlas antes de su vertido al arroyo de Ruxinas. Además, se renovará el sistema de abastecimiento y se pavimentarán los viales de la localidad.

Hasta ahora, Lleiguarda no contaba con una red de depuración completa, ya que las viviendas disponen de fosas sépticas o pozos negros con vertido al medio natural. Por tanto, la actuación supondrá una mejora muy notable en la gestión integral del ciclo del agua y en la protección medioambiental.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar la resiliencia hídrica del territorio. En este marco, la consejería destina más de cien millones a infraestructuras hidráulicas y de gestión del agua, con el objetivo de garantizar servicios adecuados en 56 municipios mediante actuaciones de saneamiento, depuración, abastecimiento y prevención de inundaciones.