El Principado destina más de 78 millones a la prevención y lucha contra incendios forestales en 2026

El Gobierno de Asturias destinará más de 78 millones al modelo público de gestión integral para la prevención y extinción de incendios forestales en el proyecto de presupuestos para 2026.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, estas líneas de actuación se han presentado este jueves en el Comité de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en el que también se ha anunciado la intención de mejorar la gobernanza de este órgano mediante la ampliación de su composición, con el objetivo de favorecer la participación de todos los agentes implicados.

Con esta cuantía se espera garantizar un operativo activo durante todo el año, con una planificación "coordinada y complementaria" a las partidas de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Refuerza además la capacidad de respuesta ante incendios de mayor magnitud.

Entre las principales novedades el Ejecutivo ha destacado la creación de un fondo de cinco millones para la protección de la interfaz urbano-forestal, considerada la primera línea de defensa frente al fuego. Estas ayudas directas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes permitirán reforzar la seguridad de los núcleos rurales y fomentar la implicación local en la prevención.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), superará en 2026 los 53 millones. El organismo contará con más de 600 personas operativas durante todo el año. Este incremento se traducirá en "mejores medios y condiciones laborales"

30,7 MILLONES PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

El Principado destina 30,7 millones a reforzar la restauración ecológica, mejorar la prevención, modernizar medios y dinamizar la Red Natural de Asturias (RENA), que ocupa más del 30% del territorio. De esta cuantía, 13,4 millones se asignan al cuerpo de Agentes del Medio Natural. En 2026 se renovarán vehículos y equipamientos, se reforzarán las herramientas digitales y se mejorarán las condiciones del personal.

Durante la reunión también se ha informado sobre el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025-2026, que refuerza la vigilancia en la interfaz urbano-forestal, impulsa las medidas de autoprotección y consolida el incremento progresivo de la capacidad operativa del Sepa.

NUEVA ESTRATEGIA PARA EL PERIODO 2026-2030

El encuentro ha servido para analizar el avance de los trabajos de elaboración de la Estrategia de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2026-2030, que estará finalizada en el primer semestre de 2026. El documento mantendrá la estructura y las líneas generales de la estrategia vigente e incorporará nuevas medidas orientadas a ofrecer una respuesta "más eficaz" ante los grandes incendios forestales.

El texto incluirá un análisis estadístico de los incendios registrados en los últimos veinte años y un apartado específico sobre el episodio del pasado verano, que evidenció una evolución significativa en el comportamiento del fuego. Este diagnóstico permitirá una planificación "más precisa y eficiente" de los recursos y actuaciones.