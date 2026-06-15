El Principado distribuirá un millón en ayudas entre los concejos costeros para apoyar la limpieza de playas

Archivo - Playa de Xagó, en Gozón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado distribuir un millón en ayudas entre los concejos costeros para apoyarlos en los trabajos de limpieza y mantenimiento de las playas.

Desde el Ejecutivo resaltan que ee este modo se refuerza refuerza su respaldo a las administraciones locales para asegurar la protección del litoral y la adecuada calidad ambiental de los arenales.

Estas subvenciones permitirán sufragar la retirada de residuos acumulados en las playas, como troncos, ramas, algas y otros materiales procedentes de riadas y temporales. También financiarán la recogida de residuos generados por el uso recreativo, como envases, textiles y pequeños plásticos, así como los costes asociados al transporte y tratamiento de los desechos.

Las bases reguladoras de la convocatoria de este año vinculan la concesión de las ayudas a criterios objetivos, entre los que figuran la superficie real de las playas que requieren limpieza, la capacidad económica municipal -para evitar que los concejos con menos recursos se vean penalizados- y el coste real de los trabajos

NUEVA SEDE PARA LA BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE PUERTOS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también destinar 1.271.510 euros a la creación de una nueva nave polivalente para la brigada portuaria de conservación y mantenimiento.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para la renovación integral de las instalaciones en las que se ubica el personal de conservación de puertos en San Esteban, en la zona de La Junquera.

El proyecto incluye la construcción de una nave polivalente que contará con un espacio de aparcamiento para los vehículos y maquinaria de la brigada, así como con una zona de almacén. La obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses e implicará la urbanización del entorno, la instalación de un nuevo cierre perimetral y la creación de aceras.

REDES DE CAMINOS

También en su reunión ordinaria de este lunes el Ejecutivo ha dado luz verde a un gasto plurianual de 943.859 euros para contratar las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Merillés-Tuerces-Combarcio, en Tineo.

Esta actuación permitirá que la zona cuente con una red viaria adecuada para garantizar el acceso a las fincas resultantes del proceso de concentración, que afecta a una superficie de 173,7 hectáreas.