El Principado distribuye cerca de 800.000 euros en ayudas para la limpieza de playas entre los 17 concejos solicitantes

Archivo - Playa de Cueva (Valdés). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concedido 794.494 euros en ayudas para la limpieza de playas a los 17 concejos solicitantes. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este miércoles la resolución de la convocatoria.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, estas subvenciones apoyan a los municipios del litoral en los trabajos de limpieza y mantenimiento de los arenales. Los fondos permiten sufragar la retirada de residuos acumulados --incluidos troncos, ramas, algas y otros materiales-- como consecuencia de la dinámica costera y de episodios meteorológicos adversos. También cubren las labores de recogida de envases, textiles y pequeños plásticos, así como los costes de su transporte y tratamiento.

El reparto de las ayudas, indica el Gobierno asturiano, se basa en criterios objetivos relacionados con las características de cada concejo, como la superficie de las playas, los costes asumidos por los ayuntamientos y la capacidad económica municipal, para evitar que los municipios con menos recursos se vean penalizados.