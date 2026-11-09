El Principado eleva hasta 1,41 millones la inversión en la residencia de Taramundi

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la concesión directa de una subvención de 411.639 euros al Ayuntamiento de Taramundi para que complete la financiación de las obras de reforma y ampliación de la residencia pública de personas mayores del concejo.

Esta aportación permitirá adaptar el equipamiento a los criterios de la Estrategia CuidAs, el modelo impulsado por el Principado para transformar los cuidados de larga duración y ofrecer una atención más personalizada, comunitaria y centrada en las personas, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo.

La nueva ayuda se suma al millón concedido este año por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de modo que la inversión autonómica total alcanzará los 1.411.639 euros y cubrirá íntegramente el coste del proyecto.

La actuación se desarrollará en el edificio destinado al Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Taramundi. El proyecto contempla el aumento de la superficie de las habitaciones, que dispondrán de baño propio; la creación de nuevas zonas comunes de convivencia, ambientes más hogareños y espacios terapéuticos destinados a promover el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las personas residentes.

Además, la ampliación permitirá incrementar la capacidad del centro en 12 plazas, que se sumarán a las 20 existentes, por lo que la residencia contará finalmente con 32 para atender a las personas mayores de Taramundi y la comarca.

El Principado creará entre 2026 y 2028 un total de 1.025 nuevas plazas, entre las que se incluyen las de Taramundi, para reforzar la capacidad de la red pública de centros para personas mayores y consolidar la transformación del sistema público de cuidados.