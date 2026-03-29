El Principado impulsa con 500.000 euros la innovación y el desarrollo empresarial de pymes y autónomos

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OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano ha lanzado dos nuevas convocatorias de ayudas orientadas a impulsar la innovación promovida por pymes y autónomos e impulsar la difusión de la I+D+i y la divulgación científica en la sociedad.

El programa Cheques de innovación y desarrollo empresarial, gestionado por la Agencia Sekuens y dotado con 500.000 euros, está dirigido a microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos. Estos cheques permiten a las compañías acceder a servicios como asesoramiento tecnológico, digitalización, consultoría para la certificación, diseño, o protocolo familiar y profesionalización de la gestión.

En la pasada convocatoria se financiaron 104 proyectos innovadores que movilizaron una inversión global cercana al millón de euros y beneficiaron a 95 emprendedores.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de abril. También acaba de convocarse la línea de ayudas de Sekuens dirigida a la difusión y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), con un presupuesto de 150.000 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano este domingo, estas ayudas apoyan a organismos públicos y entidades de investigación que organicen congresos científicos, actividades de difusión y divulgación científica y otras actuaciones de sensibilización y difusión de la ciencia y la cultura científica durante este año y el primer semestre de 2027.

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria finaliza el 13 de mayo. Con ambas iniciativas, el Gobierno de Asturias pretende reforzar la conexión entre la ciencia y la sociedad, así como impulsar la tecnología y la innovación en el tejido económico regional.