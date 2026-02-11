El Principado impulsa en Ciañu un centro pionero en el cuidado de la salud mental y apoyo a la integración

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores. Enrique Rodríguez Nuño. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias creará un centro pionero para el cuidado de la salud mental, la vida comunitaria y el apoyo a la integración en el antiguo Colegio de La Salle, en Ciaño (Langreo). El objetivo es consolidar un espacio de referencia que combine atención, prevención y bienestar en un entorno inclusivo y colaborativo, alineado con la Estrategia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Las consejeras de Salud, Concepción Saavedra, y de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, han presentado este miércoles el documento que define los usos del futuro equipamiento a entidades y colectivos de la zona en un proceso participativo que permitirá recoger sus aportaciones para contribuir a su diseño final y garantizar así que responda a las necesidades de las personas usuarias.

El equipamiento contará con más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, que acogerán una zona pública de promoción del bienestar relacional y emocional, un hospital de día, consultas ambulatorias, una unidad residencial con estancia nocturna y áreas destinadas al personal y a la gestión.

El inmueble también contará con espacios abiertos al servicio de la comunidad en general y a disposición de entidades y asociaciones locales para actividades sociales, culturales, deportivas, formativas o de recreo. Se fomentarán así las relaciones y el apoyo entre personas con y sin discapacidad psicosocial, además de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, el tercer sector y las asociaciones vinculadas a la salud mental. Todo ello se llevará a cabo en un entorno cercano, hogareño y desinstitucionalizado.

La amplitud de la parcela contribuirá a crear zonas para realizar actividades al aire libre, tanto para usuarios como para la ciudadanía.

Los presupuestos de la Consejería de Salud recogen este año una partida de 52.159 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio del antiguo centro escolar en Ciaño, que forma parte del catálogo de patrimonio histórico.

CENTRO DE APOYO A LAS PERSONAS CON TRASTORNO AUTISTA

Por otra parte, Marta del Arco, ha presentado la propuesta para crear en las mismas instalaciones un centro de apoyo a la integración destinado a personas adultas con trastorno del espectro autista.

El equipamiento se ubicará en un pabellón independiente de la planta baja, con más de 300 metros cuadrados de superficie, y garantizará la continuidad de tratamientos, terapias y rutinas diarias. Aunque funcionará de modo autónomo, está previsto que ambos dispositivos lleven a cabo proyectos comunes.