El Principado impulsa un estudio sobre la contaminación en El Lauredal, en Gijón

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OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha un nuevo estudio para conocer con mayor precisión el origen y la composición de las partículas en suspensión del entorno de la estación de control de El Lauredal, en Gijón.

Según ha informado el Princpado en una nota de prensa, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias contratará un servicio técnico especializado que analizará la composición de estas partículas y definirá qué peso tienen las distintas fuentes de emisión en los niveles de contaminación registrados en esta zona, dentro de su estrategia para la mejora de la calidad del aire en la zona oeste de Gijón.

El estudio permitirá ir un paso más allá de los datos que actualmente proporciona la red de control de calidad del aire. A través de técnicas avanzadas de análisis, se identificará la composición de las partículas recogidas en la estación de El Lauredal y se calculará la contribución real de cada una de las fuentes que influyen en la contaminación atmosférica de la zona.

La información obtenida servirá para conocer con mayor exactitud qué actividades tienen una incidencia más significativa en los niveles de partículas y, en consecuencia, orientar de forma más eficaz las medidas dirigidas a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

Además, los resultados aportarán "una visión más completa" del comportamiento de este contaminante en el área industrial y portuaria compartida por los concejos de Gijón y Carreño, un entorno en el que confluyen diferentes focos emisores y cuya complejidad exige contar con herramientas de análisis cada vez más precisas.

El contrato cuenta con un presupuesto de 108.900 euros y se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar las políticas de mejora de la calidad del aire mediante el uso de información científica y técnica rigurosa.