Nuevo vehículo del SEPA. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias invertirá 1.403.982 euros en la adquisición de cuatro furgonetas multisocorro para el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El gasto fue autorizado este lunes por el Consejo de Gobierno.

Según ha informado el Ejecutivo, estos vehículos reforzarán los medios materiales del organismo, mejorarán la capacidad de respuesta de Bomberos de Asturias y contribuirán a realizar intervenciones más eficaces y seguras ante distintos tipos de emergencias.

Las furgonetas multisocorro, también denominadas vehículos de intervención rápida, están diseñadas para transportar y desplegar equipos especializados en actuaciones de rescate y salvamento, accidentes de tráfico, incendios y otras situaciones que requieren medios técnicos específicos.

Su tamaño compacto y su versatilidad permiten una intervención ágil en escenarios muy diversos.

Cada unidad dispondrá de tres plazas, un depósito de agua con capacidad para unos 4.000 litros y una bomba de impulsión de alta presión que facilitará la actuación inmediata ante conatos y pequeños incendios.

Además, incorporarán equipamiento específico para labores de extinción, rescate y excarcelación. Entre otros recursos, contarán con herramientas de intervención, cojines neumáticos, camillas, escaleras, equipos de respiración autónoma, material sanitario de primera respuesta y sistemas de iluminación y suministro eléctrico.