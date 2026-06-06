El Principado invierte 472.000 euros en la mejora de viales en Cangas del Narcea

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado en 472.142 euros la mejora de los viales de acceso a Rimolín y Vil.lar de Rogueiru, en el concejo de Cangas del Narcea. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 29 de junio.

Las obras consistirá en la renovación del firme mediante la extensión de una base de zahorra de diez centímetros de espesor y la posterior pavimentación con un triple tratamiento. También se acondicionará la cuneta hormigonada y se colocarán 356 metros de barandilla metálica de protección en los tramos más peligrosos para aumentar la seguridad del tráfico de vehículos y los transeúntes.

En el camino de Rimolín está prevista, además, la construcción de dos escolleras de sostenimiento y otra más de contención de los taludes existentes.

La reforma de estos viales se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos con el fin de conservar las infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.