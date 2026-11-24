Renovación de pantalanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado por 586.131 euros las obras de renovación del pavimento de los pantalanes de doce puertos de la red autonómica. La actuación permitirá mejorar la seguridad de estas instalaciones mediante la sustitución de las tablas más deterioradas por otras de material sintético, más resistente y duradero.

Los trabajos se llevarán a cabo en los puertos de Castropol, As Figueiras, Navia, Puerto de Vega, Cudillero, L'Arena, Luanco, Candás, El Puntal, Llastres, Ribadesella y Llanes. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Trabajos y Maquinaria Gonzalo S. L. y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los pavimentos actuales, fabricados con madera de iroco, presentan un notable desgaste como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición continuada a las condiciones meteorológicas y al entorno marítimo. Este deterioro provoca roturas frecuentes de las tablas, lo que supone un riesgo para las personas usuarias de los pantalanes.

Para resolver esta situación, se sustituirán los elementos más dañados por otros elaborados con una combinación de policloruro de vinilo (PVC) y fibras orgánicas. Este material ofrece mayor resistencia al desgaste, requiere menos mantenimiento y se adapta mejor a las condiciones propias de las instalaciones portuarias.

Además, las tablas que se retiren se extraerán de forma íntegra para evaluar su estado de conservación. Aquellas que aún se encuentren en condiciones adecuadas se almacenarán y podrán reutilizarse en futuras reparaciones o actuaciones de mantenimiento.