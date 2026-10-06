El Principado invierte 751.000 euros en la renovación del alumbrado público de los puertos de San Esteban y La Arena

Archivo - Desembocadura del Río Nalón en San Juan de La Arena - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha comenzado los trabajos de renovación integral de las instalaciones de alumbrado público de los puertos de San Esteban (Muros de Nalón) y La Arena (Soto del Barco). La actuación supone una inversión global de 751.169 euros y tiene un plazo de ejecución de un año.

El proyecto, según informa el Principado en una nota de prensa, incluye la creación de nuevas canalizaciones y la renovación de todo el cableado, los cuadros eléctricos y báculos dotados de sistema de iluminación LED. La actuación aumentará la eficiencia y permitirá ahorrar energía en las instalaciones, así como mejorar las condiciones técnicas y de seguridad.

En La Arena, se renovará el alumbrado del paseo del muelle y del acceso a los pantalanes deportivos. También en el puerto pesquero y sus accesos y aparcamientos, así como en el paseo peatonal de la zona norte de este muelle.

En el caso de San Esteban, se renovará el sistema lumínico del paseo marítimo y los recintos y espacios portuarios existentes al sur de la localidad, en las cercanías del recinto de los talleres del servicio de puertos, en la zona de La Junquera. También se sustituirá la iluminación en el vial de acceso al Puerto Chico y en el dique La Barra, así como el suministro eléctrico del faro y las balizas.