El Principado invierte 95.700 euros en la reparación del dique de Cudillero y en la creación de un punto limpio

Reparación escollera del puerto de Cudillero. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ejecuta dos inversiones para mejorar y conservar el puerto de Cudillero, con una asignación total de 95.777 euros. Los trabajos incluyen la construcción de un punto limpio en el muelle pesquero, que permitirá recoger residuos generados por los buques, y la reparación de una caverna en el dique del puerto, junto con la estabilización de la escollera que protege la carretera de acceso.

El nuevo punto limpio, del que hasta ahora carecía el recinto portuario, contará con contenedores específicos para aceites, envases, filtros, pinturas y otros materiales. Esta instalación supone una inversión de 47.982 euros y tiene un plazo de ejecución estimado de un mes.

Por su parte, la reparación del dique y la estabilización de la escollera responden a los desperfectos ocasionados por los temporales. La inversión prevista para estas obras asciende a 47.795 euros.

Estas intervenciones, destacan desde el Principado en una nota de prensa, se suman a la reciente prolongación de la escollera del talud de la rampa de varada en el puerto nuevo, que permitió crear una superficie de 700 metros cuadrados con nuevas plazas de aparcamiento para los usuarios.