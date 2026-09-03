El Principado invierte más de 1,1 millones en la recuperación ambiental de Somiedo la Reserva de la Biosfera de Somiedo

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OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha ejecutado inversiones por valor de más de 1,1 millones de euros en la Reserva de la Biosfera de Somiedo para avanzar en la recuperación ambiental de espacios degradados y mejorar la gestión de residuos en el concejo.

Los trabajos, según ha informado el Principado en una nota de prensa, han permitido recuperar las dos escombreras asociadas a la antigua explotación minera Caunedo mediante la remodelación del terreno, la estabilización de depósitos, la mejora del drenaje, la aportación de tierra vegetal y la revegetación de la zona. Estas actuaciones han contribuido a integrar ambiental y paisajísticamente un espacio que permanecía degradado desde el cese de la actividad extractiva.

La intervención se ha completado con una segunda fase centrada en la restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales, con el objetivo de reducir los procesos erosivos, recuperar la cubierta vegetal y mejorar la estabilidad de los suelos. Los trabajos incluyeron plantaciones de especies autóctonas, restauración forestal, mejoras en caminos y accesos, adecuación de infraestructuras de uso público y medidas preventivas frente a futuros incendios.

Gracias a estas actuaciones, el Principado ha logrado recuperar uno de los principales pasivos ambientales existentes en el Parque Natural de Somiedo, eliminar riesgos asociados a la antigua actividad minera y favorecer la recuperación de hábitats, la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, acompañados por el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, han visitado hoy las actuaciones desarrolladas en el entorno de la antigua mina de mercurio de Caunéu, uno de los principales proyectos de restauración ambiental ejecutados en el parque natural. La intervención ha contado con una inversión de un millón financiada a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

NUEVA ÁREA DE RECOGIDA SELECTIVA EN SALIENCIA

Durante la visita se ha comprobado el funcionamiento de la nueva área de recogida selectiva de residuos de Saliencia, una infraestructura que ha supuesto una inversión de 163.000 euros y que permitirá mejorar el reciclaje y la gestión de residuos en la Reserva de la Biosfera de Somiedo. La actuación forma parte del programa de implantación y mejora de infraestructuras de recogida separada impulsado por el Principado en las reservas de la biosfera de Somiedo y Ponga, dotado con una inversión global de 322.299 euros financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El proyecto ha permitido modernizar los espacios destinados a la recogida selectiva mediante la instalación de contenedores semisoterrados para las principales fracciones reciclables, la incorporación de puntos específicos para pilas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la mejora de los accesos y una mejor integración paisajística del conjunto.

Las nuevas instalaciones facilitan la separación de residuos en origen, mejoran el servicio prestado a la población y a los visitantes y reducen el impacto visual de este tipo de equipamientos en un entorno protegido de alto valor ambiental.

Esta actuación se suma a la inversión de más de 227.000 euros realizada por el Principado en La Pola de Somiedo en 2025 para reforzar la recogida selectiva mediante la habilitación de nuevos puntos de reciclaje con contenedores estancos destinados a la recogida segregada de residuos.