El Principado licita el dragado de los puertos de San Juan de La Arena y San Esteban de Pravia por 533.915 euros

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha licitado los trabajos de dragado en los puertos de San Juan de La Arena, en Soto del Barco, y San Esteban de Pravia, en Muros de Nalón, con un presupuesto máximo de 533.915 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de noviembre.

Las obras, según detalla el Principado en una nota de prensa, permitirán mejorar los calados en ambos puertos. En el caso de San Juan de La Arena, el dragado facilitará el uso de la dársena por embarcaciones pesqueras y de recreo, con la extracción de 10.077 metros cúbicos de sedimentos sobre 12.983 metros cuadrados y a una profundidad media de dos metros.

En San Esteban, se intervendrá en el canal de acceso, retirando unos 19.770 metros cúbicos de sedimentos a una profundidad media de tres metros sobre una superficie de 17.403 metros cuadrados.