El Principado licitará las obras del consultorio de La Manjoya tras confirmar el Ayuntamiento la reparación del edificio

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha informado este lunes de que ha recibido del Ayuntamiento de Oviedo una certificación, fechada el 3 de septiembre, que confirma la subsanación de las deficiencias detectadas en el edificio de La Manjoya en el que se ubicará el nuevo consultorio.

Una vez reparada la estructura del inmueble, propiedad de la administración local, el Principado podrá iniciar los trámites para licitar las obras de reforma, según han indicado desde el Gobierno regional.

Salud ya dispone del proyecto de ejecución, lo que permitirá ahorrar tiempo en el proceso de licitación y avanzar más rápidamente hacia la apertura del nuevo centro.

La actuación del Principado consistirá en adecuar el espacio diáfano que se recibirá del Ayuntamiento de Oviedo para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población.

Desde Salud señalan que la Consejería lleva años esperando la cesión del inmueble municipal para mejorar la atención en la zona y ofrecer un entorno de trabajo más adecuado al personal. El edificio cerró en 2018 debido a su mal estado, lo que obligó a trasladar la atención a una instalación provisional.

En su momento, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo acordaron que el consistorio rehabilitaría el edificio y lo cedería posteriormente al Ejecutivo autonómico para reabrirlo como consultorio. Tras la rehabilitación, se detectaron fisuras en el forjado de la planta baja, que ya han sido corregidas según la certificación recibida por la consejería.