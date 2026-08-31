El Principado lidera el crecimiento turístico de la España Verde con cifras récord de viajeros y pernoctaciones

Playa de Rodiles. - EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias lideró en julio el crecimiento turístico de la España Verde -la marca formada por el Principado, Galicia, Cantabria y el País Vasco- y alcanzó un nuevo récord de pernoctaciones para este mes, con 1.260.008 estancias.

Según los datos publicados por el INE y valorados por el Gobierno asturiano, la comunidad recibió 440.354 visitantes, impulsada por el avance del mercado internacional y el buen comportamiento del turismo rural. Estos resultados representan un incremento del 4,96% en el número de viajeros y del 4,64% en las estancias respecto a julio del año pasado.

Respecto al acumulado del año, entre enero y julio, el Principado recibió 1.517.540 turistas, que generaron 3.427.823 pernoctaciones, un 2,41% y un 2,43% más, respectivamente, que en los siete primeros meses de 2025.

Destacan desde el Ejecutivo asturiano que se trata de los mejores datos históricos para este periodo y refuerzan la tendencia que sitúa a Asturias en disposición de alcanzar un nuevo récord turístico anual.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha valorado estos resultados como una muestra de la solidez del modelo turístico asturiano.

"Asturias sigue ganando atractivo y competitividad. Los datos demuestran que nuestra apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad está dando resultados. Cada vez más personas eligen Asturias para disfrutar de una experiencia auténtica vinculada a nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico", ha indicado Llamedo.

Los resultados de julio sitúan además a Asturias como la comunidad con mejor comportamiento de la España Verde, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones.

Asturias registró un aumento de visitantes del 4,96%, Cantabria creció un 3,79%, mientras que Euskadi (-1,17%) y Galicia (-2,81%) experimentaron descensos. En cuanto a las pernoctaciones, Asturias volvió a liderar la clasificación con un incremento del 4,64%, por delante de Cantabria (+2,47%), Galicia (+1,54%) y Euskadi (+1,06%).

Este dinamismo turístico tuvo también un reflejo directo en el empleo. Los establecimientos asturianos alcanzaron en julio las 7.412 personas ocupadas, un 1,22% más que hace un año. El crecimiento fue especialmente significativo en los hoteles, donde el empleo aumentó un 3,48%, y en los alojamientos de turismo rural, con un avance del 2,21%.

En esta misma línea, los hoteles asturianos mejoraron su rentabilidad durante julio al elevar un 6,31% la tarifa media diaria (ADR), que se situó en 105,42 euros.

El turismo rural volvió a ser el segmento más dinámico del sector. Durante julio, los alojamientos rurales recibieron 58.468 viajeros, un 26,79% más que un año antes, y contabilizaron 213.715 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 14,7%. También registraron una evolución positiva los campings, con un aumento del 6,96% en el número de visitantes; los albergues, que crecieron un 19,24%; y los apartamentos turísticos, con un avance del 7,23%.