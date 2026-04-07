El Principado mantiene "estabilizada" la situación de los 21 incendios activos y advierte: "Los provocan delincuentes"

Archivo - El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo en una reunión para la gestión de incendios ,foto de archivo. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado que la situación de los 21 incendios activos en Asturias se encuentra "estabilizada", si bien ha reconocido que se trata de una "situación grave" que ha provocado "afecciones importantes" como cortes de carreteras.

"Estamos en situación 1 de emergencia, es decir con todos nuestros medios operativos y haciendo en el comité asesor un seguimiento de la situación que está estabilizada", ha explicado Calvo, quien ha insistido en que "ninguno de ellos compromete la seguridad de ninguna localidad".

No obstante, el consejero ha advertido de que los incendios "no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes" que los provocan, lo que "trastorna el día a día de muchos asturianos" con las "consecuencias" que generan, como el corte temporal de la carretera AS-15 en la zona de Bebares.

Calvo ha señalado que los incendios de mayor dimensión se encuentran en Allande y Belmonte de Miranda, por lo que se mantiene "un dispositivo permanente" y se está haciendo "un seguimiento más exhaustivo" de estos fuegos, así como de la "vigilancia" para evitar la aparición de nuevos focos y perseguir a los posibles autores.

Por último, el consejero ha trasladado que la "previsión meteorológica no es tan desfavorable", lo que permite "trabajar bien para garantizar la seguridad" de los ciudadanos.