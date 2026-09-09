El Principado mejora el camino entre Illano y Allande con una inversión de 837.007 euros

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en Illano. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este jueves en Tamagordas, en Illano, la reparación integral del camino que une esta localidad con San Emiliano. El proyecto, aprobado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno, supone un gasto de 837.007 euros.

La inversión se distribuirá en dos anualidades, con una consignación de 20.000 euros para este año y 817.007 para el próximo. El 60% de la financiación procede del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), según ha explicado el Principado en nota de prensa.

La intervención mejorará las condiciones de la vía, de 5,3 kilómetros y cuatro metros de ancho medio, que da servicio a pueblos, fincas y explotaciones agrarias del entorno y supone una conexión de especial importancia para ambos concejos.

Durante la presentación, Marcos ha destacado el valor de la actuación. "Es una muestra clara del compromiso del Gobierno de Asturias con nuestros pueblos, con las personas que viven y trabajan en ellos y con el reto demográfico", ha dicho.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán reforzar las condiciones de seguridad y comodidad de la carretera.