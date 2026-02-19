El Principado organiza actividades culturales y educativas por el Día de la Llingua Materna hasta el 27 de febrero

El Gobierno del Principado celebra el Día de la Llingua Materna con una programación cultural que destaca la riqueza lingüística asturiana - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebrará el Día Internacional de la Llingua Materna con una programación especial que se desarrollará hasta el 27 de febrero y que incluye espectáculos teatrales, conciertos, talleres creativos y actividades educativas en varios concejos del Principado.

El acto institucional tendrá lugar el próximo miércoles, día 25, en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, bajo el lema Toles nuestres voces. El encuentro, que pretende poner en valor la importancia social, educativa y comunitaria de la lengua asturiana, contará con la participación de centros educativos del concejo.

La programación diseñada para esta edición combina artes escénicas, música, actividades familiares y propuestas formativas en distintos municipios. Habrá espectáculos teatrales familiares, como La neña de les trences al revés (Candás), Congoxa y ¿Hacer o facer? (Grado) o Formigues (Gijón).

Además, actividades educativas y talleres creativos, como Pintaes xules pa la historia, en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (Ribadesella), propuestas musicales como El Conciertín, un conciertu didácticu de música tradicional, en Grau, y la actuación de Xiranda Brass Band, en Aller. También se van a publicar materiales y actividades digitales en Educastur para centros educativos.