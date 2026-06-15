El Principado organiza talleres de astronomía para acercar la ciencia a los colegios rurales. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha un programa de talleres de astronomía en centros educativos de concejos en riesgo de despoblación para acercar la divulgación científica al alumnado del medio rural, fomentar el interés por la ciencia entre la población más joven y generar nuevas oportunidades en la zona vinculadas al astroturismo.

Según informa el Gobierno asturiano, la iniciativa contempla la realización de al menos 22 actividades en centros educativos públicos de toda Asturias.

Los talleres, dirigidos a alumnado de entre 6 y 16 años, complementan los contenidos curriculares relacionados con las ciencias y permiten acercar de forma práctica conceptos vinculados a la observación del cielo y los fenómenos astronómicos.

El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, han visitado este lunes el colegio público de Berducedo, en Allande, donde se ha celebrado la primera de las actividades incluidas en la iniciativa.

Este programa forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para afrontar el reto demográfico mediante la mejora de los servicios y oportunidades disponibles en el medio rural. En este marco, el Principado impulsa actuaciones que contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia y que ayudan a reforzar el atractivo de los concejos rurales como espacios para vivir, trabajar y desarrollar proyectos de vida.

Los talleres combinan divulgación científica, educación y puesta en valor de los recursos del territorio, al tiempo que acercan al alumnado nuevas posibilidades vinculadas al conocimiento del entorno y al desarrollo de actividades emergentes como el astroturismo. De este modo, la iniciativa contribuye a conectar la formación de las generaciones más