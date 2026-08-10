El Principado, partidario de cumplir la ley y acoger menores de Ceuta que están "absolutamente desamparados"

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Asturias, el socialista Guillermo Peláez, ha afirmado este lunes en Gijón, a preguntas de los periodistas, que en Ceuta lo que se ha desatado es una "crisis humanitaria" y ha insistido en que la respuesta debe pasar por atender a los menores que "están absolutamente desamparados en una situación de extrema vulnerabilidad", todo ello con "el escrupuloso cumplimiento de la legalidad".

Peláez ha destacado que existe "una ley que regula cómo es el reparto de esos menores migrantes entre las comunidades autónomas" y ha subrayado que el Ejecutivo asturiano ha dicho desde el principio que cumplirá con la normativa, en contraste con otras autonomías que "empezaron alegando que no iban a recibir absolutamente a ningún menor, lo cual es situarse en el incumplimiento de la ley".

El portavoz ha señalado que más allá del cumplimiento legal, el Gobierno del Principado de Asturias entiende que "hay un imperativo ético y moral en atender a esos menores que están absolutamente desamparados y en situación de vulnerabilidad". Así, Asturias aceptará los criterios de acuerdo a lo que marca la ley y el reparto que corresponda al Principado.

Finalmente, Peláez ha criticado a aquellas comunidades autónomas y partidos políticos que utilizan el lema "Todos Somos Ceuta" sin actuar en consecuencia, argumentando que "Todos Somos Ceuta es precisamente acoger a esos menores y ser solidarios todas las comunidades autónomas con la realidad que está viviendo la ciudad autónoma de Ceuta".