El Principado pide al Gobierno central que el Decreto sobre vivienda sea "ambicioso"

Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). 500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid tra
Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). 500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid tra - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 13:52
Seguir en

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se ha referido este lunes en rueda de prensa al nuevo decreto de vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros y que incluirá una batería de medidas sobre alquiler, desahucios, vivienda turística, acceso a la propiedad y promoción de vivienda protegida y ha manifestado que consideran que el mismo "deberá ser ambicioso"

"Creemos que el Gobierno de España tiene que presentar un Real Decreto ambicioso, que evidentemente es un Real Decreto, no va a solucionar el problema de la vivienda de un día para otro, pero tiene que ser ambicioso y tiene que dar respuesta a realidades que se pueden solucionar siendo ambiciosos y es lo que le pedimos al Consejo de Ministros", ha indicado Peláez, al ser preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Peláez se ha referido a alguna de las medidas que se baraja, como el gravar con IVA a los alquileres turísticos y ha indicado que esta es una demanda que hace tiempo ha planteado el Principado. "Nos parece desde luego muy procedente", ha dicho.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado