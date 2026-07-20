El Principado pondrá en marcha el Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad en el último trimestre del año

Sesión de trabajo celebrada hoy en Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, pondrá en marcha en el último trimestre del año el Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad, una iniciativa que permitirá a los ayuntamientos participar en proyectos de desarrollo, acción humanitaria, respuesta ante emergencias y educación para la ciudadanía global.

Con este fin, el Ejecutivo ha convocado una sesión de trabajo en la que han participado hoy en Oviedo representantes de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y de la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa. Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el encuentro, orientado a los concejos interesados en sumarse a esta iniciativa, ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de estos modelos de cooperación municipalista, que integran a más de un millar de entidades locales en todo el país.

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, ha destacado que la creación del fondo "responde a la apuesta del Gobierno del Principado por fortalecer la cooperación descentralizada y consolidar la función de los concejos como agentes de solidaridad internacional". En este sentido, ha recordado que Asturias cuenta con "una sólida trayectoria" en cooperación al desarrollo, impulsada tanto por el Ejecutivo autonómico como por las entidades locales, las organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales.

La agencia inició en mayo el proceso para constituir el fondo mediante la creación de un grupo integrado por representantes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y una docena de ayuntamientos. Este equipo trabaja, con el acompañamiento técnico de la consultora Coop&Co, en la definición del modelo de gobernanza y funcionamiento de la futura entidad y en la incorporación progresiva de nuevos municipios. A la reunión celebrada esta mañana han asistido representantes municipales de Corvera, Gijón, El Franco, Llanera y Oviedo.

La iniciativa nace con la vocación de facilitar la participación de todos los concejos, independientemente de su tamaño o de sus recursos técnicos y económicos. "Esta herramienta permitirá sumar capacidades, compartir conocimientos y optimizar los recursos destinados a la solidaridad internacional", ha afirmado Coto.

La constitución de este foro facilitará el acceso a convocatorias de financiación estatales, europeas e internacionales; impulsará el intercambio de buenas prácticas entre administraciones locales y contribuirá a establecer alianzas con los más de mil gobiernos locales que ya forman parte de instrumentos territoriales de cooperación en otras comunidades.

Tras esta jornada, la agencia abrirá un proceso ampliado de participación dirigido a todos los ayuntamientos asturianos interesados en incorporarse al proyecto, con el objetivo de consolidar una red que refuerce el compromiso de Asturias con el desarrollo sostenible y la solidaridad global.