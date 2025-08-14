El Principado pondrá en marcha en otoño una campaña para poner en valor el patrimonio minero asturiano

La viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, presenta una campaña de sensibilización local con el turismo industrial en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - EUROPA PRESS

Martínez lamenta críticas "absolutamente injustas" contra la ejecución de fondos europeos

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, ha presentado este jueves una campaña de sensibilización local con el turismo industrial, con la que se reivindica el valor del patrimonio ligado a la actividad minera y que lleva por lema 'El paisaje que construimos'.

Una campaña, con un coste de 260.000 euros que arrancará el próximo otoño, para que, según Martínez, los asturianos tomen conciencia de la vigencia y de las posibilidades de Asturias, y en esta ocasión, además, focalizada en el patrimonio industrial, un activo para el desarrollo económico y también turístico.

Así lo ha indicado, durante la presentación de la citada campaña, en el pabellón del Principado en la 68 la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Martínez ha hecho referencia al Museo de la Minería y de la Industria, inaugurado en los 90, al que se fueron sumando otros equipamientos, para configurar un "armazón industrial" que ha hecho a Asturias líder de la oferta turística y cultural en este segmento, si bien ha matizado que los catalanes llevan mucho tiempo trabajando en ello.

Aún así, ha opinado que Asturias tiene un significado un poco distinto a cómo se aborda el patrimonio industrial en Cataluña. En el caso del Principado, ha apuntado que se hizo desde la perspectiva de nuevas posibilidades y nuevas oportunidades del desarrollo económico y, sobre todo, de nuevas oportunidades vitales para las comarcas mineras. Ha aludido, en este sentido, al proceso de reconversión y su impacto en los residentes de esas zonas.

De ahí que 'El paisaje que construimos' sea el lema de la campaña de sensibilización, difusión y comunicación de turismo minero industrial hacia toda la comunidad asturiana, no solo de cara al visitante de fuera de la región.

Ha explicado, en este caso, que la campaña se va a poner en marcha durante el próximo otoño y forma parte de un proyecto de comunicación y de promoción "más ambicioso", que sigue incidiendo en promocionar el turismo industrial.

En lo que es la campaña en sí, ha destacado que cuenta con fondos europeos. Sobre estos, ha defendido que se está trabajando mucho para ejecutarlos, por lo que cree que, a veces, se escuchan críticas "absolutamente injustas basadas bien en el desconocimiento o bien en la maldad o una mezcla de ambas, en las que parece que estos fondos no están llegando al territorio y no están llegando a ninguna parte".

Ha insistido en que, a través de los fondos europeos, los municipios pueden promocionarse turísticamente. Unido a ello, ha indicado que hay una inyección en el sector turístico, solamente en Asturias, de casi 100 millones de euros para el sector turístico.

La inversión en esta campaña incluirá varias acciones, el diseño de aplicaciones visuales, gráficas y digitales de la marca Asturias Naturaleza Minera, el diseño y producción de un stand específico de esta temática para ferias y eventos, la creación de un fondo digital fotográfico y audiovisual y vídeos de animación gráfica en 2D y la producción de contenidos especializados como podcast, folletos temáticos, guías y contenidos de redes sociales y web.

"Hay mucha gente que no conoce nuestro patrimonio, que no conoce nuestra Asturias, que no conoce nuestro patrimonio minero, nuestra historia minera y lo que eso significó para la realidad y la sociedad en la que vivimos hoy en día", ha llamado la atención la viceconsejera, que ha remarcado la importancia de esta campaña.

Según ella, se basa en la combinación entre lo cultural y lo natural, en que Asturias y su paisaje es "el resultado del esfuerzo de las personas que transformaron el territorio".

Por otra parte, ha indicado que si bien esta inversión es de 260.000 euros, cuando todos estos fondos se ejecuten sumarán 4,5 millones de euros destinados a la recuperación, la comunicación, la sensibilización con el patrimonio turístico, industrial y minero.

"Lo que queda de 2015 va a ser muy duro y lo que viene de 2016 va a serlo también para ejecutar todos esos fondos, pero creo que tenemos claro que es una oportunidad única, una oportunidad que no debemos pasar", ha remarcado Martínez.