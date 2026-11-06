El Principado pone en marcha el 'árbol de los deseos científicos' en la Semana de la Ciencia

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez presenta el "Árbol de los deseos científicos' en la Semana de la Ciencia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha la iniciativa 'El árbol de los deseos científicos', una acción de divulgación que recorrerá distintas localidades para recoger las propuestas de la ciudadanía vinculadas a la investigación y el desarrollo tecnológico. La actividad sirve de apertura a la Semana de la Ciencia y la Innovación, que llenará la comunidad de charlas, talleres, cine, exposiciones y distintas actividades en las que están implicados todos los organismos regionales de investigación.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), instalará tres árboles de la ciencia que viajarán por distintos municipios del centro, oriente y occidente del Principado, según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Bajo el lema 'Imagina el futuro que te gustaría para Asturias, ¿cuál sería tu proyecto científico? Escribe tu deseo y hazlo crecer', la propuesta invita a expresar qué investigaciones, descubrimientos o soluciones innovadoras que la ciudadanía considera importantes para el porvenir de la comunidad. Para participar, hay que escribir un mensaje y colgarlo en las ramas de estos árboles de cartón, que irán creciendo simbólicamente con las aportaciones de quienes se acerquen.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha inaugurado este viernes el árbol de los deseos científicos instalado en Oviedo, junto con la directora general de Personal Docente de la Consejería de Educación, María Antonia Vivanco, y medio centenar de estudiantes y profesorado del Instituto de Educación Secundaria Alfonso II, que han colgado sus propuestas en las ramas.

Sánchez ha destacado la importancia de acciones singulares como este árbol simbólico que impliquen a la ciudadanía y, especialmente, a la comunidad educativa y que contribuyan a cultivar vocaciones científicas.

El árbol de los deseos científicos viajará por distintos lugares este mes. Además de Oviedo, podrá recoger deseos en los concejos de Gijón y Avilés. En paralelo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), a través de la red de Concejos con Ciencia, instalará sendos árboles en Castropol y Peñamellera Baja, que moverá a continuación por otros municipios. Al finalizar este periodo, se reunirán todos los mensajes para componer un gran mural colectivo que se expondrá en la próxima edición de la Feria de la Ciencia de Asturias.

La programación promovida por la consejería y Ficyt para la Semana de la Ciencia incluye una serie de ocho vídeos breves protagonizados por grupos de investigación que reciben financiación del Principado. Las piezas se difundirán en redes sociales y partirán de preguntas para explicar, con un lenguaje cercano, en qué trabajan estos equipos, qué retos abordan y cómo sus resultados pueden mejorar la vida cotidiana.