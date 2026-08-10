El Principado pone en marcha un programa de sensibilización medioambiental en centros eductivos

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OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano destina 57.796 euros al desarrollo de un programa de sensibilización medioambiental dirigido a centros educativos de los concejos de Cangas del Narcea, Tineo y Vegadeo. Esta iniciativa pretende reforzar la formación de las nuevas generaciones sobre sostenibilidad y protección del medio natural.

El proyecto se llevará a cabo durante el curso escolar para acercar al alumnado el conocimiento del entorno y los retos de la lucha contra el cambio climático, así como para fomentar actitudes responsables con el medio ambiente.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, esta iniciativa incluye actividades adaptadas a las distintas etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, con propuestas participativas y divulgativas centradas en la calidad del aire, la energía, la transición energética y la sostenibilidad.

Así, se desarrollarán rutas didácticas para conocer el entorno y la red de control de calidad del aire del Principado, talleres lúdicos, concursos creativos, dinámicas de aprendizaje basadas en juegos, acciones de seguimiento ambiental en los propios centros educativos y otras orientadas a fomentar el pensamiento crítico y la implicación activa del alumnado en la protección de la naturaleza.

Esta medida está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 2023-2030 y con las políticas de transición energética y descarbonización.