El Principado presenta una guía para acompañar el final de la vida "desde la dignidad"

Rocío Allande y Enrique Rodríguez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha presentado este miércoles la guía Acompañamiento en el final de la vida, una nueva herramienta orientada a promover una atención "respetuosa con la dignidad, los valores y las decisiones de cada persona durante la última etapa vital".

La publicación se enmarca en la Estrategia CuidAs, con la que el Gobierno de Asturias impulsa un modelo de cuidados más humanizado y centrado en la persona.

La guía ha sido elaborada con la participación de profesionales de los ámbitos social y sanitario, con una destacada implicación de la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, para ofrecer orientaciones prácticas y herramientas de apoyo a profesionales, personas cuidadoras y entidades que acompañan procesos de final de vida.

La presentación se ha celebrado durante la jornada CuidAs: cuidar al final de la vida, organizada en vísperas del Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, que se conmemora mañana. En la apertura del encuentro, el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha destacado que cuidar también es "acompañar hasta el final de la vida desde la dignidad, el respeto y la escucha".

La jornada ha reunido a profesionales de ambos ámbitos para reflexionar sobre cuestiones clave como los cuidados paliativos, la toma de decisiones compartidas, las buenas prácticas en centros residenciales y la coordinación sociosanitaria.

Por su parte, la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, ha subrayado la importancia de la colaboración entre los sistemas social y sanitario para garantizar una atención integral a las personas y sus familias en momentos especialmente delicados.

Acompañamiento en el final de la vida es la decimotercera publicación desarrollada en el marco de la Estrategia CuidAs. La guía puede consultarse y descargarse de forma gratuita a través del portal Social Asturias, junto con el resto de materiales y recursos vinculados con esta iniciativa.

La Red CuidAs, promovida por la consejería para transformar el modelo de cuidados de larga duración, cuenta actualmente con 683 miembros entre centros, servicios, entidades y profesionales de los ámbitos público y privado. Además de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la red desarrolla una intensa actividad formativa y de generación de conocimiento vinculada a los cuidados y apoyos de larga duración