El Principado presenta una guía de buenas prácticas para el acompañamiento psicosocial defensores de derechos humanos

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias cuenta desde este viernes con una Guía de buenas prácticas en el acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos en programas de acogida temporal, una herramienta diseñada para sistematizar y profesionalizar el apoyo a quienes defienden los derechos ciudadanos.

La publicación, financiada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda, y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Agenda 2030, ha sido presentada en el Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, por el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto.

Durante la presentación, Juan Ponte, ha subrayado que la guía no es solo un documento técnico, sino una nueva herramienta destinada a mejorar la acción en materia de derechos humanos y reforzar la labor histórica del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Según Ponte, la iniciativa se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible en lo relativo a consolidar instituciones pacíficas y alianzas internacionales sólidas.

Por su parte, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, ha resaltado el valor de esta guía como un referente que se apoya en la trayectoria de un programa que en 2025 alcanzó su 25 aniversario.

Coto ha hecho hincapié en que el apoyo psicosocial es una pieza fundamental que la cooperación asturiana integra cada vez más en sus proyectos.