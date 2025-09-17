El Principado prevé tener revisadas en octubre de 2025 todas las solicitudes del Plan MOVES en Asturias

Archivo - Borja Sánchez, en la Junta General del Principado - WEB DE LA JGPA - Archivo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este miércoles en la Junta General que la previsión del Gobierno asturiano es tener revisadas en octubre de 2025 "todas las solicitudes" presentadas al Plan MOVES, el programa de incentivos a la movilidad eléctrica.

Durante la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo, Sánchez ha explicado que tovia deben subsanar "el 90% de las solicitudes", lo que ha retrasado la tramitación de unas ayudas que cuentan con miles de peticiones. Según ha señalado, una vez completadas esas subsanaciones, se procederá al pago "con la mayor agilidad posible".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Rafael Alonso ha criticado la lentitud del procedimiento, al considerar que "no es razonable tardar tres años en tramitar la concesión de una ayuda para comprar un coche" y que, pese a disponer de 30,8 millones de euros para el programa, el Principado solo ha abonado hasta ahora 3,4 millones.

Alonso, además, ha calificado la gestión como "más propaganda que realidad" y ha reprochado que Asturias presente uno de los menores grados de ejecución del país.

En respuesta, el consejero ha reconodico la necesidad de agilizar el proceso y ha apuntado que ya se han reforzado medios humanos y asistencia técnica para acelerar las revisiones. También ha mencionado su confianza en que las futuras convocatorias del Plan MOVES, que se espera continúen en 2026 y 2027, puedan gestionarse "con fondos propios".