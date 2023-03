El Principado promociona la literatura asturiana en el Reino Unido

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado, a través de la Dirección General de Política Llingüística, colabora con el proyecto académico 'Changing the Translation Landscape from Multilingual Spain: Cultural Diplomacy and the UK Publishing Industry' (Cambiar el paisaje de la traducción de la España multilingüe: diplomacia cultural y la industria editorial británica), dirigido por la profesora Olga Castro, de la Universidad de Warwick (Reino Unido), que busca estudiar y promocionar la traducción de literatura desde las distintas lenguas de España dentro del país británico.

Esta iniciativa pretende difundir la literatura que se produce en la comunidad más actual más allá de las fronteras del Principado y despertar el interés de las editoriales británicas por obras escritas en asturiano.

En este marco, el 20 de abril se celebrará una mesa redonda en la Feria del Libro de Londres titulada 'Less Translated Literatures from Spain: Asturian, Basque, Galician' (Literaturas españolas menos traducidas: asturiano, vasco, gallego). El acto contará con la intervención del autor y traductor gallego Xesús Fraga, la editora Susie Wilde, del sello galés Parthian Books, y Robin Munby, traductor literario británico afincado en España, autor de traducciones inéditas del asturiano al inglés.

Al día siguiente, viernes 21 de abril, tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Londres el acto 'Riveting Writing from Multilingual Spain. Translators from Asturian, Basque, Catalan, Galician and Spanish' (Literatura apasionante de la España multilingüe.

Traductores del asturiano, vasco, catalán, gallego y español), una actividad que incluirá la presentación de la revista 'The Riveter', publicada por el organismo 'European Literature Network'. El nuevo número incluye traducciones al inglés de textos asturianos de autores como Pablo Texón y Claudia Elena Menéndez, así como un artículo de Robin Munby que ofrece su perspectiva sobre la traducción entre dichos idiomas.