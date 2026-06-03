El Principado propone a los grupos un cambio legal para rescatar concesiones mineras en caso de infracciones graves

Reunión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiasno, Borja Sánchez, ha propuesto este miércoles a los grupos políticos de la Junta General cambiar la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera para que se puedan rescatar las concesiones en caso de que los titulares de las mismas incurran en infracciones muy graves.

Como había anunciado la semana pasada en el Pleno de la Junta General, y tras la reunión mantenida con los trabajadores de Mina Miura, Sánchez ha explicado que los cambios en la normativa autonómica persiguen dotar a la Administración de instrumentos para reaccionar con más agilidad ante los incumplimientos de especial gravedad por parte de las empresas titulares de los derechos mineros, que incluso contemplarían la posibilidad de rescate de las concesiones.

El encuentro con los grupos parlamentarios busca que los cambios legales se desarrollen con el máximo consenso político y la mayor transparencia y seguridad jurídica en las modificaciones que finalmente se planteen, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.