El Principado realizará nuevas inversiones para recuperar la finca de Les Llanes, en Cangas de Onís

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el Principado realizará en los próximos meses inversiones nuevas para la recuperación de la finca de Les Llanes, en Cangas de Onís, que incluirán la rehabilitación integral de la casona, la construcción de un parque infantil y la adecuación de espacios de uso público.

En su intervención en el Debate de Orientación Política y cuando ha hablado de turismo, Barbón ha explicado que antes de que finalice este año se iniciarán las obras de modernización de La Rectoral de Taramundi, emblema por excelencia del turismo rural en España.

Serán más de dos millones de euros que contribuirán al desarrollo económico y social del occidente, ha indicado. Ha dicho que La Rectoral será la primera pieza de una red de alojamientos para dinamizar el medio rural y generar actividad económica en los pueblos asturianos.

Ha recordado Barbón en su intervención su decisión de implantar en el Principado una tasa turística municipal y voluntaria a partir de la Semana Santa de 2027, que tendrá una incidencia "mínima" para la persona visitante.