El Principado recibe dos ofertas para ejecutar las obras de reforma de la Residencia Mixta

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha querido dejar patente el compromiso de su Gobierno con el ERA y de manera concreta con la Residencia Mixta. Ha explicado que el viernes finalizó el plazo de presentación de ofertas de la obra de la envolvente por valor de 8,7 millones de euros. "Hemos recibido dos ofertas. Hoy se está celebrando la primera mesa, por lo que incido en la apuesta de este Gobierno por el organismo y esta residencia mixta".

De la misma forma, ha informado que se han recibido otras dos ofertas para las unidades de convalecencia de la Residencia Mixta y tres ofertas para la obra de las unidades de convalecencia de Santa Teresa.

La consejera respondía así a la diputada del PP, Beatriz Polledo, que se ha mostrado muy crítica con la gestión de Del Arco en todas y cada una de las áreas de su consejería.

Entre otras cuestiones ha replicado al PP que el ERA tiene todos sus contratos regularizados y presentará en las próximas semanas a su Consejo de Administración el plan de contratación del 25, donde, entre otros servicios, se contratará servicios de alimentación, transporte, mantenimiento integral, ascensores, peluquería, podología, mantenimiento de vehículos, incendios, energía, gas, colchones, camas, ropa plana, homenaje desechable, grúas, material sanitario, limpieza.

También ha incidido en que desde el organismo, se ha venido trabajando en la mejora de la gestión administrativa y se ha planteado una modificación de estructura orgánica, adecuándola a los nuevos tiempos y acorde al volumen creciente del organismo y el empeño por seguir mejorando su gestión económica, presupuestaria y la profesionalización del mismo.

"Este es el objetivo de esta consejería, asegurar que los servicios prestados a las personas que viven en nuestros centros sean llevados a cabo en un marco de atención basado en la calidad, donde la mejora continua sea la principal estrategia", dijo.

Por su parte la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha indicado que interpelar a esta consejera es "un ejercicio de responsabilidad" porque los problemas "cronificados en la gestión de su consejería son demasiado gordos, y los asturianos necesitan soluciones".

"Caos, conflictividad laboral, impagos y despilfarro son la seña de identidad de su consejería y del organismo autónomo ERA", ha insistido Polledo.

Así, ha manifestado que el ERA acumula en los cajones cientos de facturas sin pagar, con proveedores que solo logran cobrar si recurren a los tribunales. "Actualmente, el tiempo medio de pago en el ERA, el tiempo medio de pago, alcanza los 200 días. Hay facturas de año y medio que no se han pagado. Una barbaridad que no solo pone en jaque el suministro de bienes esenciales, sino que también supone un sobrecoste brutal en intereses y costas judiciales", dijo Polledo.

Ha indicado la diputada del PP que Del Arco no puede usar excusas para tapar su mala gestión porque el PSOE "lleva décadas en el poder y cuenta con todo el presupuesto a su disposición". "No hay excusas. No hay justificaciones. Solo hay una verdad. Y esa verdad, consejera, es el fracaso de su gestión", ha dicho.