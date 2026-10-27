El Principado recuperó hasta ahora más de 629.000 euros por la responsabilidad civil del caso Marea

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OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha ingresado hasta ahora más de 629.000 euros en el marco de la ejecución judicial de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil del denominado caso Marea, aunque estos ingresos tienen carácter provisional al encontrarse recurrida la resolución judicial que fija las cantidades.

Así lo ha explicado la consejera de Educación, Eva Ledo en el Pleno en respuesta a una pregunta del PP. Ledo ha recordado que el Principado ejerció las acciones judiciales correspondientes para reclamar las cantidades que le corresponden en concepto de responsabilidad civil y ha señalado que la recuperación del resto de los importes depende de la tramitación de los procedimientos judiciales correspondientes.

La consejera ha indicado que esta información ya fue facilitada en agosto de 2025 y que, de acuerdo con los últimos datos disponibles, desde entonces no se han producido novedades relevantes en el procedimiento.

"Por lo que respecta a las cantidades restantes, su recuperación está vinculada a actuaciones de ejecución que corresponde desarrollar a órganos judiciales a los que tengo que ofrecer lógicamente todo el respeto y que son los competentes en esa materia. La Administración Autonómica ha ejercido su derecho a reclamar las cantidades que le corresponden, sin embargo, no puede sustituirse a los tribunales en la adopción de las decisiones que forman parte de la ejecución", ha indicado la consejera.

Ante esta respuesta la diputada del PP, Gloria García, ha indicado que no entienden por qué la consejería no hace nada, si ya se cuantificó la responsabilidad civil del caso principal en el año 2023, en 2.180.759 euros, a pagar por los tres condenados, y además se ordenó ejecutar las condenas, se requirió el pago de multas y se hizo investigación de bienes.