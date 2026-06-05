El Principado recurrirá el fallo del TSJA sobre la implantación de la oficina judicial en trece partidos

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado que el Principado recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la resolución con la que la Consejería de Hacienda estableció la estructura de la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia en trece partidos judiciales.

El titular de Hacienda ha respondido en la Junta General a las críticas del diputado del PP Manuel Cifuentes, quien ha calificado el balance de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia judicial en Asturias como un "suspenso mayúsculo", y ha indicado que el Principado "acepta" el fallo del TSJA pero que ya trabaja en la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El consejero ha otorgado un "diez" a la viceconsejera del área, al personal de su departamento y a todos los agentes jurídicos implicados por su "trabajo excelente".

Cifuentes ha denunciado que la realidad en los partidos judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés roza el "colapso" por la escasez de medios materiales, deficiencias informáticas y trabas a la movilidad de los funcionarios. El parlamentario del PP ha hecho hincapié en el reciente revés judicial del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). "Es el colmo de un Gobierno que, intentando regular la justicia, son los propios tribunales los que le condenan, y además por saltarse los derechos de los trabajadores y el diálogo social", ha afeado.

Peláez ha esgrimido datos para rebatir el panorama de colapso dibujado por el PP, recordando que la unificación de sedes en Oviedo conllevó la movilización de 300 puestos de trabajo de un viernes a un lunes sin generar incidencias críticas. En el plano económico, ha subrayado que el Principado ha reforzado el presupuesto de personal con más de 1,3 millones de euros para la dotación de 20 plazas fijas y el pago de complementos específicos para 80 jefaturas de servicio.

De igual modo, ha reivindicado la validez del plan de infraestructuras judiciales del Principado, dotado con cerca de 80 millones de euros hasta 2035, el cual contempla actuaciones en los juzgados de Pravia, Lena y Grado. Finalmente, ha defendido que Asturias se mantiene como la cuarta comunidad autónoma que más presupuesto dedica a la justicia en proporción a su PIB y ha ensalzado que cuenta con la "segunda mejor tasa de resolución de conflictos" y la "tercera menor tasa de congestión" de todo el Estado.